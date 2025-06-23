Без США і Трампа: Канада і Євросоюз підпишуть договір з оборони перед самітом НАТО

Європейський Союз і Канада підпишуть угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Саміт відкриє серію обговорень про можливості тіснішої співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя пізно ввечері в неділю, 22 червня. Однією з цілей його уряду є участь Канади в SAFE - європейському оборонному фонді військової закупівлі обсягом 150 млрд євро.

Спільні закупівлі озброєнь

Згідно із заявою канадських офіційних осіб, угода відкриє шлях для спільних закупівель озброєнь Канадою та країнами ЄС. Це дасть змогу швидше і дешевше отримувати боєприпаси, а також об'єднувати ресурси для придбання дорогих і складних оборонних систем.

Реалізація плану потребуватиме додаткових переговорів. Однак уже зараз країни розглядають SAFE як інструмент для оперативної військової кооперації.

Відповідь на агресивні дії Трампа

Карні прийшов до влади у квітні з обіцянками зміцнити економічні та зовнішньополітичні позиції Канади шляхом налагодження тісніших зв'язків із союзниками поза США. Це стало реакцією на торговельну війну, розв'язану президентом Дональдом Трампом, і його погрози на адресу канадського суверенітету.

ЄС, своєю чергою, також прагне розвивати відносини з іншими країнами, що не входять до трансатлантичного альянсу, на тлі сигналів з боку Трампа про можливе згортання американської участі в європейській системі безпеки.

Нові напрямки співпраці

У травні ЄС уже уклав аналогічну угоду з Великою Британією - через п'ять років після Brexit. Це стало частиною розширення дипломатичних зусиль на тлі воєн Росії проти України і на Близькому Сході.

Карні, який раніше обіймав посаду глави Банку Англії, став свідком Brexit у безпосередній близькості. 23 червня він зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вони мають намір опублікувати спільну заяву з переліком пріоритетних напрямів співпраці на найближчі роки.

Цифрова торгівля та модернізація CETA

Обидві сторони також почнуть переговори щодо цифрової торговельної угоди, повідомив високопоставлений представник ЄС. Торгівля товарами між Канадою та ЄС зросла на 64%, сягнувши 76 млрд євро торік після тимчасового набрання чинності угодою CETA у 2017 році.

За словами канадських представників, сторони можуть поліпшити чинну угоду, уточнивши норми взаємного визнання стандартів і регулювання.

Доступ до SAFE і плани оборонних витрат

Доступ Канади до ініціативи SAFE, першої частини оборонного плану ЄС обсягом 800 млрд євро під назвою ReArm, вимагає подальших переговорів на рівні договорів. Це дасть змогу канадським компаніям брати участь у проєктах SAFE і розширити ринки збуту.

Хоча Канада не зможе отримувати кредити ЄС безпосередньо, вона зможе укладати спільні контракти з європейськими державами, зазначили чиновники.