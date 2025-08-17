У Коростені три з половиною години гасили потужну пожежу на складі (фото)
У Коростені Житомирської області виникла сильна пожежа 17 серпня. Горів склад підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Житомирській області.
Як зазначається, сьогодні вночі вогнеборці ліквідували пожежу у металевій будівлі складу одного з підприємств у Коростені. Будівля складу не експлуатується.
Вогонь охопив дерев'яну обрешітку даху та стіни складу, сендвіч-панелі, а також майно всередині. Площа пожежі складала орієнтовно 500 кв.м.
Рятувальники повідомили, що існувала загроза розповсюдження вогню на ще один склад. Гасіння пожежі ускладнювало сильне задимлення та висока температура. Рятувальники працювали на даху складу, висота якого складала майже 10 м.
Ліквідація пожежі тривала три з половиною години. Вогнем пошкоджено покрівлю та стіни на площі 500 кв. м, електричний навантажувач, а також побутову техніку.
Бійцям ДСНС вдалося врятувати поруч розташований склад. На місці працювало 22 рятувальники та шість одиниць техніки.
Фото: у Коростені горів склад (facebook.com/DSNSZhytomyr)
Нагадаємо, нещодавно у Львові горів місцевий готель "Власта", внаслідок чого постраждали шестеро людей.
Також повідомлялося, що у Кривому Розі виникла пожежа у пекарні. Внаслідок масштабного загоряння загинуло троє людей. Серед загиблих - двоє чоловіків та жінка.
Крім того, днями у Вінницькій області спалахнула масштабна пожежа у лікарні. Рятувальники евакуювали пацієнтів та працівників.