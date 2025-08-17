В Коростене три с половиной часа тушили мощный пожар на складе (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается, сегодня ночью пожарные ликвидировали пожар в металлическом здании склада одного из предприятий в Коростене. Здание склада не эксплуатируется.

Огонь охватил деревянную обрешетку крыши и стены склада, сэндвич-панели, а также имущество внутри. Площадь пожара составляла ориентировочно 500 кв.м.

Спасатели сообщили, что существовала угроза распространения огня на еще один склад. Тушение пожара осложняло сильное задымление и высокая температура. Спасатели работали на крыше склада, высота которого составляла почти 10 м.

Ликвидация пожара продолжалась три с половиной часа. Огнем повреждены кровля и стены на площади 500 кв. м, электрический погрузчик, а также бытовая техника.

Бойцам ГСЧС удалось спасти рядом расположенный склад. На месте работало 22 спасателя и шесть единиц техники.

Фото: в Коростене горел склад (facebook.com/DSNSZhytomyr)