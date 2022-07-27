В Коростене во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Коростене Житомирской области утром 27 июля слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Соответствующую информацию журналистам подтвердил глава районной военной администрации Юрий Тарасюк.
По словам чиновника, в Коростене во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Граждане должны немедленно пройти в укрытие для собственной безопасности и сохранения жизни.
Обновлено. В районной военной администрации сообщили, что взрывы, которые слышали жители Коростеня, - это не вражеская атака, а военные учения в регионе, совпавшие с воздушной тревогой.
Напомним, последний раз российские оккупанты били по Коростеню еще в мае. Тогда прозвучали два взрыва, а во время воздушной тревоги - еще один.
Мы также писали, что утром 27 июля захватчики в очередной раз атаковали Николаев. Враг попал в промышленную зону, ремонтное предприятие, а также повредил дома и машины.