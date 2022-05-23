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В Коростене раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги

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Коростень, Понедельник 23 мая 2022 04:34
В Коростене раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги Фото: в Коростене раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги (perild.com)
Автор: Артур Родивилов

В Коростене Житомирской области раздались взрывы. Жители сообщили о вспышках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По словам заместителя городского головы Чижевской, в городе прозвучали два взрыва, во время очередной воздушной тревоги - еще один.

Она отметила, что перед взрывами были видны вспышки.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Погиб работник "Укрзализныци", еще четыре человека получили ранения.

Также мы писали, что 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате чего повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и три человека ранены.

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