У Коростені під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Коростені Житомирської області вранці 27 липня чутно звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу. Всім негайно потрібно пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Відповідну інформацію журналістам підтвердив голова районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

За словами посадовця, у Коростені під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Громадяни повинні негайно пройти в укриття задля власної безпеки та збереження життя.

Оновлено. У районній військовій адміністрації повідомили, що вибухи, які чули жителі Коростеня, - це не ворожа атака, а військові навчання в регіоні, що збіглися з повітряною тривогою.