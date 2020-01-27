Короновірус виявили ще в одній країні

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Хвора 43-річна громадянка Китаю прибула на острів з китайської провінції Хубей

Перший випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію, виявили в Шрі-Ланці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News 1st.

Зазначається, що хвора 43-річна громадянка Китаю прибула на острів з китайської провінції Хубей (адміністративний центр місто Ухань), який є епіцентром захворювання.

"Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню 25 січня. У понеділок її аналізи показали позитивну реакцію на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спалах вірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.