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Коронавирусом заболел вице-мэр Кременчуга

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 16:02
Коронавирусом заболел вице-мэр Кременчуга
Фото: Дмитрий Кравченко (facebook.com)

Сотрудники горсовета просят провести массовое тестирование

В Кременчуге позитивный результат на коронавирус COVID-19 сдал вице-мэр Дмитрий Кравченко. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что коронавирус был выявлен у Кравченко 9 мая. С того времени он находился на самоизоляции дома. На данный момент определяется круг контактных лиц, которые также будут отправлены на самоизоляцию.

В Кременчуцком горсовете подтвердили информацию о заражении Кравченко, при этом мэр города Виталий Малецкий, а также другие вице-мэры на самоизоляцию не идут, так как они не контактировали с больным в последнее время.

При этом сотрудники горсовета просят провести массовое тестирование на коронавирус.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили 375 новых случаев коронавируса. Таким образом в стране второй день подряд сокращается динамика распространения COVID-19. Общее количество превысило 16 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве зафиксировали спад числа новых случаев коронавируса. За вчера подтвердили 59 новых заболеваний, что на 7 менее, чем днем до этого. Всего в столице заболели 1930 человек.

Теги Новости Украины Киевский городской советКременчугКоронавирус
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