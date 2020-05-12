В Киеве зафиксировали спад числа новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве зафиксировали 59 новых случаев COVID-19

В Киеве зафиксировали 59 новых случаев коронавируса и еще одну смерть. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли.

"За прошедшие сутки количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус выросло еще на 59 человек. Один летальный случай. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев, 38 человек умерли", - заявил Кличко.

Отметим, по сравнению с вчерашними данными, сегодня в Киеве на 7 человек меньше зараженных за сутки. Вчера Кличко сообщил о 66 новых случаях заражения.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера.

Отметим, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что более 6 тысяч граждан с подтвержденным тестом на коронавирус не были госпитализированы в инфекционные стационары и лечатся дома.

Кроме того, правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая, несмотря на смягчение ограничений с 11 мая.