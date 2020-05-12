ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірусом захворів віце-мер Кременчука

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 16:02
Коронавірусом захворів віце-мер Кременчука
Фото: Дмитро Кравченко (facebook.com)

Співробітники міськради просять провести масове тестування

У Кременчуці позитивний результат на коронавірус COVID-19 здав віце-мер Дмитро Кравченко. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений у Кравченка 9 травня. З того часу він перебував на самоізоляції будинку. На даний момент визначається коло контактних осіб, які також будуть відправлені на самоізоляцію.

У Кременчуцком міськраді підтвердили інформацію про зараження Кравченко, при цьому мер міста Віталій Малецький, а також інші віце-мери на самоізоляцію не йдуть, так як вони не контактували з хворим останнім часом.

При цьому співробітники міськради просять провести масове тестування на коронавірус.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 375 нових випадків коронавіруса. Таким чином у країні другий день поспіль скорочується динаміка поширення COVID-19. Загальна кількість перевищила 16 тисяч чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Києві зафіксували спад числа нових випадків коронавіруса. За вчора підтвердили 59 нових захворювань, що на 7 менше, ніж вдень до цього. Всього в столиці захворіли 1930 осіб.

Теги Новини України Київська міська радаКременчукКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся