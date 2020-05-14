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Коронавирусом в Украине заболели уже 28 пограничников

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Сейчас под наблюдением медиков находится около 200 пограничников

Сейчас в Украине коронавирусной инфекцией заразились уже 28 сотрудников Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, за минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства. Кроме того, вчера в одном из пограничных подразделений Одесского региона, медицинские работники провели забор материалов и массово протестовали военнослужащих на коронавирус. Результаты тестов ожидаются.

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Как отмечается, из общего количества зараженных коронавирусом работников Госпогранслужбы, пятеро человек выздоровели. Еще 23 человека продолжают лечение. Всего под наблюдением медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.

Напомним, в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 13 мая, подтвердили восемь новых случаев коронавируса COVID-19. Среди новых пациентов двое были госпитализированы в больницу, остальные шесть - проходят лечение дома под наблюдением медиков.