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На коронавірус в Україні захворіли вже 28 прикордонників

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Наразі під наглядом медиків перебуває близько 200 прикордонників

Наразі в Україні коронавірусною інфекцією заразились вже 28 співробітників Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, за минулу добу коронавірус був підтверджений ще у одного військовослужбовця в Одеському регіоні, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі відомства. Крім того, вчора в одному із прикордонних підрозділів Одеського регіону, медичні працівники провели забір матеріалів та масово протестували військовослужбовців на коронавірус. Результати тестів очікуються.

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Як зазначається, із загальної кількості заражених коронавірусом працівників Держприкордонслужби, п'ятеро осіб одужали. Ще 23 особи продовжують лікування. Загалом під наглядом медиків перебуває близько 200 прикордонників, які контактували з хворими.

Нагадаємо, у Збройних силах України за минулу добу, 13 травня, підтвердили вісім нових випадків коронавірусу COVID-19. Серед нових пацієнтів двоє були госпіталізовані в лікарні, решта шість - проходять лікування вдома під наглядом медиків.