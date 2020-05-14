На коронавірус в Україні захворіли вже 28 прикордонників

Наразі в Україні коронавірусною інфекцією заразились вже 28 співробітників Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, за минулу добу коронавірус був підтверджений ще у одного військовослужбовця в Одеському регіоні, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі відомства. Крім того, вчора в одному із прикордонних підрозділів Одеського регіону, медичні працівники провели забір матеріалів та масово протестували військовослужбовців на коронавірус. Результати тестів очікуються.

Як зазначається, із загальної кількості заражених коронавірусом працівників Держприкордонслужби, п'ятеро осіб одужали. Ще 23 особи продовжують лікування. Загалом під наглядом медиків перебуває близько 200 прикордонників, які контактували з хворими.

Нагадаємо, у Збройних силах України за минулу добу, 13 травня, підтвердили вісім нових випадків коронавірусу COVID-19. Серед нових пацієнтів двоє були госпіталізовані в лікарні, решта шість - проходять лікування вдома під наглядом медиків.