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В Испании были заражены коронавирусом 5% жителей страны

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 14:27
В Испании были заражены коронавирусом 5% жителей страны
Иллюстративное фото (УНИАН)

Наибольшее количество заражений наблюдалась в северной провинции Сория

Согласно исследованиям, которые провел Институт здравоохранения Карлоса III в Испании коронавирусной инфекцией заразилось 5% граждан. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, в рамках исследования проверили почти 70 тыс. человек на коронавирус. Так, наибольшее количество заражений наблюдалась в северной провинции Сория - 14,2%. Кроме того, в Мадриде этот показатель составляет 11,3%, а в Барселоне он составлял 7,1%. Однако в противовес этому Мурсия, Астурия, Канарские острова, Сеута и Мелилья имеют показатель менее 2%.

Как отмечается, такие данные соответствуют процентному соотношению людей, которые имеют антитела IgG (Иммуноглобулины класса G), которые требуют более длительного времени, и указывают на то, что этот человек контактировал с вирусом, но нет активной инфекции.

Напомним, в Испании в Верховный суд с коллективной жалобой в правительство обратились 11 адвокатов от более 3 тыс. человек, которые потеряли родственников из-за COVID-19. Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше граждан, потому что, несмотря на распространение инфекции в стране в начале марта продолжались митинги.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ИспанияКоронавирус
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