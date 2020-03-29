Коронавирусом в Украине чаще всего болеют люди от 31 до 40 лет, - Минздрав

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего коронавирусом COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Согласно статистике по возрастным группам, которая была обнародована Минздравом - 22,4% больных - люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вторая по численности категория в возрасте от 51 до 60 лет, составляет 21,3% всех больных.

20,4% составляют больные в возрасте от 41 до 50 лет.

При этом 12,5% - это больные в возрасте от 21 до 30 лет, 11,9% - от 61 до 70 лет.

Дети до 10 лет и подростки от 11 до 20 лет составляют соответственно 5,4% и 4,5% больных.

Наименьший процент больных - в возрасте от 81 до 90 лет (0,2%), а также от 71 до 80 (1,4%).

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. Также зафиксировано десять летальных исходов.

Ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавирус в Украине.