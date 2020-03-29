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В Украине зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 22:10
В Украине зафиксировали еще одну смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса умерли уже 10 человек

Количество летальных случаев от коронавируса в Украине возросло до 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, сегодня в Украине зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Общее количество летальных случаев состоянию на вечер 29 марта составляет - 10.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на вечер в Украине подтвердили уже более 470 случаев коронавируса. За последние сутки было зафиксировано 57 новых больных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро, 29 марта, на территории Украины было зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. Общее количество инфицированных утром превышало 410.

Кроме того, жертвами заболевания коронавирусом в мире стали более 30 тысяч человек. Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 фиксируют в Италии, Испании и Китае. В частности, в Италии от коронавируса уже умерли более 10 тысяч человек.

Добавим, в Соединенных Штатах Америки сегодня, 29 марта, количество смертей от коронавируса превысило 2 тысячи. В то же время количество подтвержденных случаев в США превысило 177 тысяч.

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