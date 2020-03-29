Коронавірусом в Україні найчастіше хворіють люди від 31 до 40 років, - МОЗ

За станом на 29 березня в Україні найбільше коронавірусом COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Згідно зі статистикою за віковими групами, яка була оприлюднена МОЗ - 22,4% хворих - люди у віці від 31 до 40 років.

Друга за чисельністю категорія у віці від 51 до 60 років, становить 21,3% всіх хворих.

20,4% складають хворі у віці від 41 до 50 років.

При цьому 12,5% - це хворі у віці від 21 до 30 років, 11,9% - від 61 до 70 років.

Діти до 10 років та підлітки від 11 до 20 років становлять відповідно 5,4% і 4,5% хворих.

Найменший відсоток хворих - у віці від 81 до 90 років (0,2%), а також від 71 до 80 (1,4%).

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, з них - шість осіб одужали. зафіксовано десять смертей.

Раніше президент Володимир Зеленський прогнозував три можливих сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні.