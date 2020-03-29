В Украине число инфицированных коронавирусом превысило 470

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шесть человек уже выздоровели

В Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Всего шесть человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавирус в Украине.

Кроме того, в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин. Кроме того, с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы как для иностранцев, так и для украинцев, которые не успели вернуться в страну из-за рубежа.

Добавим, что в в Черновцах временно отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров для предотвращения распространения коронавируса.