ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине число инфицированных коронавирусом превысило 470

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 22:07
В Украине число инфицированных коронавирусом превысило 470
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шесть человек уже выздоровели

В Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Всего шесть человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавирус в Украине.

Кроме того, в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин. Кроме того, с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы как для иностранцев, так и для украинцев, которые не успели вернуться в страну из-за рубежа.

Добавим, что в в Черновцах временно отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров для предотвращения распространения коронавируса.

Зеленский спрогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине Еще в одной стране подтвердили первую смерть от коронавируса
Новости Украины УкраинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь