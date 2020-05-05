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Коронавірусом в РФ інфікувалися понад 150 тис. осіб

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 10:58
Коронавірусом в РФ інфікувалися понад 150 тис. осіб
Ілюстративне фото (flickr)

За добу виявлено 10,1 тис. випадків зараження

У Росії зафіксовано понад 150 тис. випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у понад 10 тис. осіб. Добовий ріст числа нових випадків склав 7%. Всього в країні зареєстровано 155 370 хворих у 85 регіонах. Найбільше випадків зареєстровано у Москві (80 тис.) і області (15,7 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (5,5 тис.).

Кількість жертв вірусу в РФ за добу збільшилася на 95 осіб. Всього з початку пандемії помер 1451 росіянин. Ще майже 20 тис. громадян одужали від інфекції.

3 травня Росія встановила анти-рекорд за кількістю нових заражень. За добу інфекцію підтвердили у 10 633 осіб. 4 травня повідомлялося про 10,5 тис. заражених. Крім того, 2,7 тис. випадків захворювання зафіксували у російській армії.

РБК-Україна також повідомляло, що коронавірус подвердили у російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. На час його самоізоляції виконуючим обов'язки голови уряду РФ призначили Андрія Білоусова.

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