В российской армии коронавирусом инфицированы 2,7 тыс. человек

Коронавирус в России распространяется рекордными темпами
За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 1 177 российских военнослужащих, у 1 195 воспитанников вузов Министерства обороны РФ и у 322 человек персонала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Как сообщается, такое число зараженных было выявлено в период с марта по май. Кроме того, первое тестирование показало коронавирус у более 200 воспитанников военных училищ.
Так, COVID-19 за это время был выявлен:
Напомним, ранее Россия снова установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. В первый день мая зафиксировали почти 10 тысяч случаев.
Еще ранее в России сообщали о фиксации почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Также COVID-19 инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Таким образом Россия вошла в топ-10 стран по количеству зараженных.