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В российской армии коронавирусом инфицированы 2,7 тыс. человек

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 08:57
В российской армии коронавирусом инфицированы 2,7 тыс. человек
Иллюстративное фото (donpress.com)

Коронавирус в России распространяется рекордными темпами

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 1 177 российских военнослужащих, у 1 195 воспитанников вузов Министерства обороны РФ и у 322 человек персонала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как сообщается, такое число зараженных было выявлено в период с марта по май. Кроме того, первое тестирование показало коронавирус у более 200 воспитанников военных училищ.

Так, COVID-19 за это время был выявлен:

  • у 1177 военнослужащих Вооруженных сил РФ, 345 человек из которых госпитализированы, а 317 - помещены в изоляторы по месту службы, в гражданских больницах находятся 10 человек, а еще 505 - дома на самоизоляции. Выздоровели 145 человек;
  • 322 человека среди гражданского персонала ВС РФ;
  • у 1195 военнослужащих в учебных заведениях, в том числе курсантов и слушателей российских военных вузов;
  • у 209 обучающихся в четырех военных училищах РФ по результатам первичного тестирования.

Напомним, ранее Россия снова установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. В первый день мая зафиксировали почти 10 тысяч случаев.

Еще ранее в России сообщали о фиксации почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Также COVID-19 инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Таким образом Россия вошла в топ-10 стран по количеству зараженных.

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