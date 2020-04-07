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Коронавирусом инфицируются преимущественно женщины, - Минздрав

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 10:21
Коронавирусом инфицируются преимущественно женщины, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

54,2% случаев заражений произошли среди женщин

Среди заболевших коронавирусом украинцев преобладают женщины. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процент заражений среди мужчин меньше, чем среди женщин.

"В половозрастной структуре преобладают женщины над мужчинами. 54,2% случаев заболеваемости составляют именно женщины", - заявил Ляшко.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что среди умерших от коронавируса в Украине также преобладают женщины. Так, в возрастной структуре умерших процент женщин - 65,6%.

За минувшие сутки было зафиксировано 7 новых летальных случаев от коронавируса в Украине. Общее количество умерших от COVID-19 увеличилось до 45 человек.

Также Минздрав сообщал, что почти все умершие - около 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Напомним, за сутки количество инфицированных коронавирусом украинцев увеличилось на 143 человека. По состоянию на утро 7 апреля в Украине известно о 1462 случаях заражения.

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