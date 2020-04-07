Коронавірусом інфікуються переважно жінки, - МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

54,2% випадків заражень відбулись серед жінок

Серед захворілих коронавірусом українців переважають жінки. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відсоток заражень серед чоловіків менший, ніж серед жінок.

"У статево-віковій структурі жінки переважають над чоловіками. 54,2% випадків захворюваності становлять саме жінки" - заявив Ляшко.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що серед померлих від коронавірусу в Україні також переважають жінки. Так, у віковій структурі померлих відсоток жінок - 65,6%.

За минулу добу було зафіксувано 7 нових летальних випадків від коронавірусу в Україні. Загальна кількість померлих від COVID-19 збільшилася до 45 осіб.

Також МОЗ повідомляв, що майже всі померлі - близько 84% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Нагадаємо, за добу кількість інфікованих коронавірусом українців збільшилася на 143 особи. Станом на ранок 7 квітня в Україні відомо про 1462 випадків зараження.