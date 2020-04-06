ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названа главная группа риска коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 16:25
Названа главная группа риска коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Три четверти умерших имели проблемы с сердечно-сосудистой системой

Большинство умерших от коронавируса в Украине страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%

Из 1319 подтвержденных случаев - 95 детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Заболевшие в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • 74% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% - сахарный диабет
  • 7,5% - новообразования
  • 7,5% - заболевания почек
  • 11% - заболевания легких;
  • 4% - ожирение;
  • 26% - совмещенные заболевания.

Все 38 человек умерли в больницах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение. В частности, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение Финляндия может запустить чартеры для сезонных работников из Украины
Новости Украины заражениепреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь