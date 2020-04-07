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В Украине за сутки от коронавируса умерли 7 больных

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 09:32
В Украине за сутки от коронавируса умерли 7 больных
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Количество летальных исходов достигла 45

В Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на вечер, 6 апреля, было известно о 38 летальных случаях.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что за минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

В частности, из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней, подчеркнул глава правительства.

По состоянию на утро 7 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом, 28 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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