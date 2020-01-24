Из-за коронавируса закрыли часть Великой Китайской стены

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Правительство Китая призывает туроператоров приостановить продажу турпакетов

Власти Китая закрыли для туристов часть Великой стены в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, что возле Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.

Отметим, ежегодно Великую Китайскую стену посещает около 10 млн туристов.

Также в Пекине были закрыты известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.

Ранее сообщалось, что в Пекине ввели высший уровень реагирования из-за нового вируса пневмонии, в результате чего было отменено празднование китайского Нового года.

Всего в Китае закрыли 13 городов из-за вируса. Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем - столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Также закрыти города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине. В Хуангане помимо этого перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Также умерли 26 людей.