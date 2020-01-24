Число заболевших вирусом в Китае приближается к 900

Иллюстративное фото (synevo.ua)

Из-за вируса в Китае уже умерли 26 человек

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Об этом сообщают китайские СМИ.

Кроме, из-за вируса уже умерли 26 человек.

Ранее сообщалось о 830 заболевших новой пневмонией и 25 умерших.

ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Напомним, в Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Отметим, китайские ученые установили, что новый коронавирус из Китая может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Носителями нового коронавирус есть два вида пресмыкающихся - китайская кобра (Naja atra) и багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus).

По мнению специалистов, люди могли заразиться вирусом на сейчас закрытом оптовом рынке Хуанань в Китае, на котором продавали в частности змей и летучих мышей.