З-за коронавіруса закрили частину Великої Китайської стіни

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Уряд Китаю закликає туроператорів призупинити продаж турпакетів

Влада Китаю закрила для туристів частину Великої стіни у зв'язку з поширенням нового коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що деякі ділянки Великої стіни будуть закриті з суботи, 25 січня, на перевалі Цзюйюн, що біля Пекіна. В деяких місцях у відвідувачів будуть вимірювати температуру. Крім цього Міністерство культури і туризму Китаю закликало туристичні агентства призупинити продаж турпакетів по країні і за її межами.

Зазначимо, щорічно Велику Китайську стіну відвідує близько 10 млн туристів.

Також в Пекіні були закриті відомі храми, в тому числі храм Лами, а також Заборонене місто, який є самою відомою туристичною пам'яткою столиці.

Раніше повідомлялося, що в Пекіні ввели вищий рівень реагування з-за нового вірусу пневмонії, в результаті чого було скасовано святкування китайського Нового року.

Все у Китаї закрили 13 міст через вірус. Влада призупинила транспортне сполучення з Уханем - столицею провінції Хубей, закривши в тому числі аеропорт і залізничні станції для виїзду. Також закрыти міста Эчжоу, Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне і Сяньнине. У Хуангане крім цього перестали працювати кінотеатри, інтернет-кафе та інші розважальні заклади.

Нагадаємо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Також померли 26 людей.