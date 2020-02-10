Минздрав обнародовал новые данные о жертвах коронавируса

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В мире зафиксировано более 40,5 тыс. случаев заражения вирусом

По состоянию на 10 февраля, от китайского коронавируса 2019-nCoV умерли 910 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что всего в мире зафиксировано 40 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Также в Минздраве отметили, что ни одного случая инфицирования вирусом в Украине зафиксировано не было.

Кроме того, по данным украинского министерства, риски инфицирования коронавирусом среди европейского населения остаются низкими, так же, как и общее количество зарегистрированных случаев на территории Европейского Союза.

Напомним, ранее в Британии заявили о серьезной и неизбежной угрозе коронавируса населению страны. Всего, отметим, известно о 31 случае инфицированием коронавирусом нового типа в странах ЕС.

Также РБК-Украина сообщало, что ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней создали математическую модель, согласно которой вспышка коронавируса в Китае может достигнуть своего пика во второй половине февраля.