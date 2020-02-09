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Названы новые сроки пикового распространения коронавируса

Новости » Общество     09.02.2020 - 15:21
Названы новые сроки пикового распространения коронавируса
Фото: коронавирус в Китае (nhc.gov.cn)

Пик вспышки коронавируса ожидается во второй половине месяца

Вспышка коронавируса в Китае может достигнуть своего пика во второй половине февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на математическую модель ученых из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.

Сообщается, что ученые разработали математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй.

"Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", - заявил один из авторов модели Адам Кухарский.

Отметим, эта цифра существенно превышает официальные данные, согласно которым всего в мире заболели 37 тысяч человек. Эксперты полагают, что цифры сильно занижены, поскольку коронавирус, вызвавший болезнь в легкой форме, удалось определить далеко не у всех.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировали почти 90 смертей от коронавируса в Китае. На сегодня также подтверждены немногим менее 38 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Новый коронавирус в Китае получил временное название - Novel Coronavirus Pneumonia (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

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