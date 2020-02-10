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МОЗ оприлюднило нові дані про жертв коронавірусу

Новини » В світі     10.02.2020 - 11:29
МОЗ оприлюднило нові дані про жертв коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

У світі зафіксовано понад 40,5 тис. випадків зараження вірусом

Станом на 10 лютого, від китайського коронавірусу 2019-nCoV померли 910 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляється, що загалом у світі зафіксовано 40 тис. 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції. Також у МОЗ зазначили, що жодного випадку інфікування вірусом в Україні зафіксовано не було.

Крім того, за даними українського міністерства, ризики інфікування коронавірусом серед європейського населення залишається низькими, так само, як і загальна кількість зареєстрованих випадків на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше у Британії заявили про серйозну і неминучу загрозу коронавірусу населенню країни. Загалом, зазначимо, відомо про 31 випадок інфікуванням коронавірусом нового типу у країнах ЄС.

Також РБК-Україна повідомляло, що вчені з Лондонської школи гігієни та дослідження тропічних хвороб створили математичну модель, згідно з якою спалах коронавірусу у Китаї може досягти свого піку у другій половині лютого.

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