За сутки зафиксировали почти 90 смертей от коронавируса в Китае

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Случаи коронавируса в Украине не зарегистрированы

За минувшие сутки, 8 февраля, от коронавируса в Китае умерли почти 90 человек. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на сегодня подтверждены 37 575 случаев заражения коронавирусом (+ 2 666 за сутки), из них 813 (+89 за сутки) закончились смертью.

Также сообщается, что 72% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. При этом за пределами Китая зафиксировано 310 случаев в 24 странах мира, из них 1 с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины).

В странах Европы зарегистрировано 37 случаев (Германия - 14; Франция - 11; Великобритания - 3; Италия - 3; Россия - 2; Финляндия, Швеция, Испания и Бельгия по одному случаю).

По состоянию на сегодня в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань умерли первые иностранцы. В частности, сообщается о смерти граждан США и Японии, которые были госпитализированы с пневмонией.

Ранее также стало известно, что в Украине прибывших из Хубэя будут изолировать на 14 дней.