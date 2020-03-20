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Від коронавірусу в Італії померла ще одна українка

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:19
Від коронавірусу в Італії померла ще одна українка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українка померла в лікарні Романо-ді-Ломбардія

Від коронавірусу в Італії померла ще одна громадянка України. Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, інформація про смерть українки підтвердилася.

"Вчора в лікарні міста Романо-ді-Ломбардія (провінція Бергамо, - ред.) від коронавірусу померла громадянка України 1958 року народження. Зв'язок з лікарнею встановлено, родичів поінформували", - зазначив Погорільців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть від коронавірусу громадянки України Раїси Малишевої. Вона працювала в Брешії і була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Діагноз підтвердили тільки 12 березня, наступного дня жінка померла.

Відзначимо, за минулу добу в Італії від коронавірусу померли ще 427 осіб. Кількість летальних випадків в країні зросла до 3405, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Італії досягла 41 035 осіб. Передбачається, що оголошений до 3 квітня карантин в цій країні буде продовжений на тлі бурхливої пандемії.

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