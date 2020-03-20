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Коронавирус в Житомирской области: госпитализировали еще двух людей

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:40
Коронавирус в Житомирской области: госпитализировали еще двух людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Человек 69-лет приехал из Германии

В Житомире сейчас проверяют еще одного больного человека с подозрением на коронавирус, которого госпитализировали в больницу №1. Об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает кереспондент РБК-Украина.

Как отмечается, подозревают коронавирус в 69-летнего человека, который приехал из Германии.

"Человек 69-лет, приехал из Германии, где, вероятно, были контакты с больными. Первый экспресс-тест был отрицательный", - говорится в сообщении.

Также в Житомирской области второе подозрение - это женщина 54 лет, которая контактировала с итальянцами. Она тоже госпитализируется сейчас и будет проверяться по алгоритму.

Напомним, в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Отметим, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

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