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Коронавірус в Житомирській області: госпіталізували ще двох людей

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:40
Коронавірус в Житомирській області: госпіталізували ще двох людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Людина 69-років приїхала з Німеччини

В Житомирі зараз перевіряють ще одну хвору людину з підозрою на коронавірус, яку госпіталізували до лікарні №1. Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає кереспондент РБК-Україна.

Як зазначається, підозрюють коронавірус у 69-річної людини, яка приїхала з Німеччини.

"Людина 69-років, приїхала з Німеччини, де, ймовірно, були контакти з хворими. Перший експрес-тест був негативний", - йдеться у повідомленні.

Також у Житомирській області є друга підозра - це жінка 54 років, яка контактувала з італійцями. Вона теж госпіталізується зараз і буде перевірятися за алгоритмом.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Рішення про введення надзвичайної ситуації було прийнято регіональною комісією з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

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