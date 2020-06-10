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В Киеве выявили вспышку коронавируса в одном из детсадов

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 12:38
В Киеве выявили вспышку коронавируса в одном из детсадов
Фото: детский сад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Сразу 14 работников заболели COVID-19 в детсаде в Шевченковском районе столицы

В одном из детских садов Киева выявили вспышку коронавируса COVID-19. Заболевание подтвердили сразу у 14 работников.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего в столице открылись 500 детских садов, которые посещают более 19,5 тысяч детей. При этом не открылись два детсада из-за того, что у работников был обнаружен коронавирус.

"Мы не открываем два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе. Результаты проверки персонала... в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором саду - одного работника. Эти сады не работали и пока работать не будут", - заявил Кличко

Также мэр Киева отметил, что в Соломенском районе помощница воспитателя контактировала с больным коронавирусом.

"Тест отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Сад закрыли на карантин", - уточнил Кличко.

Напомним, в Киеве детские сады возобновили свою работу с 1 июня, в Украине - с 25 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве могут усилить карантин из-за слишком большого количества больных на 100 тысяч населения.

До этого в Министерстве здравоохранения заявили, что Киев и еще шесть областей не могут начать новые ослабления карантина.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КиевКиевдетский садКоронавирус
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