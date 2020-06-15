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Коронавірус виявили ще у трьох дитсадках Києва

Новини » Коронавірус     15.06.2020 - 12:31
Коронавірус виявили ще у трьох дитсадках Києва
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Захворіли працівники дитсадків № 495, № 651 і № 804

Ще у трьох дитячих садочках Києва виявили коронавірус або підозру на захворювання. Інфекцію виявили у персоналу закладів.

Про це повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, садочки ще не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей.

"Дитячий садок № 804 в Оболонському районі, там захворіла вихователька. У садочку № 495 Шевченківського району підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що у музичного керівника садочка захворіла вся родина, тобто жінка контактна особа, і вона тепер на самоізоляції", - розповів міський голова.

Кличко запевнив, що Київ поки не відкриватиме зазначені дошкільні навчальні заклади.

Загалом, за минулу добу коронавірус виявили у 53 киян, двоє померли. Найбільше випадків у Шевченківському районі - 12 та у Солом’янському - 9.

Нагадаємо, дитячі садочки у Києві відновили свою роботу з 1 червня.

Минулого тижня спалах коронавірусу зафіксували у дитсадку в Шевченківському районі столиці, там захворіли відразу 14 працівників.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївдетский садКоронавірус
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