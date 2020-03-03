Коронавірус: ВООЗ може надати Україні додаткові тести при необхідності

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Якщо Україні буде потрібно більше тестів, то ВООЗ їй їх надасть

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавірусу. Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Радуцький зазначив, що поки тестів в Україні достатньо.

"Що стосується тестів. Тести в Україні є. В тій кількості, якої на сьогодні достатньо. ВООЗ контролює процес. Як тільки ми будемо розуміти, що треба більше тестів, то ВООЗ надасть більше тестів", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні в Україні повідомили про перше зараження коронавірусом. Заразився чоловік, який разом з дружиною подорожував в Італію. У зараженого коронавірусом українця лихоманка і сухий кашель.

РБК-Україна писало, що вчора у Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус. Дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).