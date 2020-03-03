ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус: ВООЗ може надати Україні додаткові тести при необхідності

Новини » Політика     03.03.2020 - 12:07
Коронавірус: ВООЗ може надати Україні додаткові тести при необхідності
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Якщо Україні буде потрібно більше тестів, то ВООЗ їй їх надасть

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавірусу. Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Радуцький зазначив, що поки тестів в Україні достатньо.

"Що стосується тестів. Тести в Україні є. В тій кількості, якої на сьогодні достатньо. ВООЗ контролює процес. Як тільки ми будемо розуміти, що треба більше тестів, то ВООЗ надасть більше тестів", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні в Україні повідомили про перше зараження коронавірусом. Заразився чоловік, який разом з дружиною подорожував в Італію. У зараженого коронавірусом українця лихоманка і сухий кашель.

РБК-Україна писало, що вчора у Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус. Дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).

ЄС активував кризовий механізм через коронавірус Коронавірус зафіксований в Україні: що відомо
Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся