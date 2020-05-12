Коронавірус в Україні: за добу померло 17 пацієнтів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні померли 425 осіб

В Україні за минулу добу, 11 травня, зафіксували 17 нових смертей серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Повідомляється, що станом на 9 ранку 12 травня в Україні підтверджені 425 летальних випадків серед хворих коронавірусом.

Зазначимо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. При цьому в країні продовжується спад нових захворювань другий день поспіль. Днем раніше було 416 нових випадків.

Також повідомлялося, що до другої хвилі коронавіруса українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу. Як зазначили в Моз, масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху відразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області через спалах коронавіруса серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. У закладі проведуть повну дезінфекцію приміщень, а всі співробітники будуть перевірені за допомогою ПЛР-тестування.