ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: за добу померло 17 пацієнтів

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 09:23
Коронавірус в Україні: за добу померло 17 пацієнтів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні померли 425 осіб

В Україні за минулу добу, 11 травня, зафіксували 17 нових смертей серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Повідомляється, що станом на 9 ранку 12 травня в Україні підтверджені 425 летальних випадків серед хворих коронавірусом.

Зазначимо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. При цьому в країні продовжується спад нових захворювань другий день поспіль. Днем раніше було 416 нових випадків.

Також повідомлялося, що до другої хвилі коронавіруса українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу. Як зазначили в Моз, масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху відразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області через спалах коронавіруса серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. У закладі проведуть повну дезінфекцію приміщень, а всі співробітники будуть перевірені за допомогою ПЛР-тестування.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся