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В Минздраве рассказали, как будут готовить украинцев ко второй волне коронавируса

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 09:17
В Минздраве рассказали, как будут готовить украинцев ко второй волне коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле

До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Замминистра пояснил, что массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году", - заявил Ляшко.

По его словам, вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.

"Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - добавил замминистра.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Так, число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

Как писало РБК-Украина, Ляшко заявил, что в принятии решения по поводу открытия пунктов государственной границы Украина будет ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияВиктор ЛяшкоКоронавирус
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