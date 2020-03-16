ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: стали известны детали о двух последних случаях

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 11:19
Коронавирус в Украине: стали известны детали о двух последних случаях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболевших госпитализировали еще на прошлой неделе

Жители Черновицкой области, у которых выявили коронавирус, были госпитализированы еще на прошлой неделе. Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что пациенты были госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 6 и 13 марта.

"С того времени находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине: стали известны детали о двух последних случаях

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

Ранее также стало известно, что у эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус. После прибытия самолета в Украину в аэропорту "Борисполь" врачи сделали быстрый тест на COVID-19, однако все эвакуированные все равно обязались уйти на 14-дневную изоляцию (на время возможного инкубационного периода).

График работы Рады изменят из-за пандемии коронавируса В ближайшее время состоится внеочередное заседание Рады, - Разумков
Новости Украины Черновицкая областьподробностизаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь