Коронавирус в Украине: стали известны детали о двух последних случаях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболевших госпитализировали еще на прошлой неделе

Жители Черновицкой области, у которых выявили коронавирус, были госпитализированы еще на прошлой неделе. Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что пациенты были госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 6 и 13 марта.

"С того времени находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

Ранее также стало известно, что у эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус. После прибытия самолета в Украину в аэропорту "Борисполь" врачи сделали быстрый тест на COVID-19, однако все эвакуированные все равно обязались уйти на 14-дневную изоляцию (на время возможного инкубационного периода).