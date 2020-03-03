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Коронавирус в Украине: в школах Харькова вводят контрольный медосмотр

Новости » Общество     03.03.2020 - 16:35
Коронавирус в Украине: в школах Харькова вводят контрольный медосмотр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сегодня в Харькове нет необходимости карантинных ограничений

Из-за зафиксированного случая коронавируса в Украине в школах Харькова вводят контрольный медосмотр. Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

По его словам, в Харькове создан совместный штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. На сегодня необходимости карантинных ограничений в городе нет.

"Сейчас общая задача - профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого", - добавил Кернес.

Коронавирус в Украине: в школах Харькова вводят контрольный медосмотр

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Черновцах усилили меры безопасности в школах. Учебный процесс в городе и области продолжается, однако учителей обязали не допускать к урокам детей с симптомами ОРВИ и высокой температурой.

Кроме того, в киевских школах и детских садах начнут измерять температуру. Также в столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. На случай осложнения эпидемической ситуации власти Киева определили дополнительные больницы, где есть отдельно стоящие корпуса.

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