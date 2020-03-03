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В Киеве детям в школах и детсадах будут мерить температуру

Новости » Общество     03.03.2020 - 15:28
В Киеве детям в школах и детсадах будут мерить температуру
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В столице подготовили базы в столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус

Департаменты образования и здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) организуют измерение температуры всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ ежедневно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Виталия Кличко в Facebook.

Как сообщается, в Киеве подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По три - для взрослых и детей и одна - для беременных. На случай осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Кроме того, в столице организовали две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Все скорые дезинфицируют дважды в день.

Также столичная власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в аэропортах Киева. Таким образом, пассажирам, у которых обнаружат высокую температуру или признаки возможного заболевания, могут сделать тест на COVID-19 непосредственно в аэропорту.

Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

В то же время министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что риски распространения коронавирус по территории Украины являются незначительными. Речь идет о возможном распространении инфекции от госпитализированного жителя Черновцов.

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