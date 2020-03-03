ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: у школах Харкова вводять контрольний медогляд

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 16:35
Коронавірус в Україні: у школах Харкова вводять контрольний медогляд
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні в Харкові немає необхідності карантинних обмежень

Через зафіксований випадок коронавірусу в Україні у школах Харкова вводять контрольний медогляд. Про це в Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

За його словами, у Харкові створено спільний штаб з медиками, рятувальниками, епідеміологами. На сьогодні необхідності карантинних обмежень в місті немає.

"Зараз спільне завдання - профілактика. У школах буде контрольний медогляд, на роботі з грипом теж нічого робити, це питання відповідальності кожного", - додав Кернес.

Коронавірус в Україні: у школах Харкова вводять контрольний медогляд

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через коронавірус у Чернівцях посилили заходи безпеки в школах. Навчальний процес у місті та області триває, однак вчителів зобов'язали не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та високою температурою.

Крім того, у київських школах і дитячих садах почнуть вимірювати температуру. Також у столиці підготовлено бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. На випадок ускладнення епідемічної ситуації влада Києва визначила додаткові лікарні, де є окремі корпуси.

Три тенісні турніри в Південній Кореї перенесені через коронавірус В Італії сповільнилося поширення коронавірусу
Новини України ХарківшколаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся