Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта

Украина и страны по всему миру продолжают вводить ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Количество инфицированных превысило отметку в 411 тысяч человек. Тогда как в Украине к концу вторника официально было зафиксировано 97 заболевших.

Соседние с Украиной государства ужесточают меры карантина и ограничивают передвижения граждан, вводя за ними дополнительный контроль. У нас в стране власти пока решили ограничиться ранее введенными мерами, отложив идею с ЧП. Впрочем, на местном уровне города усиливают правила карантина.

О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.

Важно знать:

В Украине официально подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, большинство из них – в Черновицкой области и Киеве;

случаев заражения коронавирусом, большинство из них – в Черновицкой области и Киеве; Мэр столицы Виталий Кличко допустил закрытие города на въезд и выезд ;

; В Минздраве не исключают силовые меры для контроля за соблюдением карантина;

Эпицентром распространения вируса в мире после Италии может стать США.

В Украине появились новые случаи

В Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом – до 97 человек. Почти треть всех инфицированных - 31 человек, находится в Киеве. Во вторник, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, вирус подтвердили еще у 3 пациентов.

Кроме того, в течение вторника новые случаи фиксировали в Тернопольской области и Броварах Киевской области.

Коронавирус обнаружили еще у одного народного депутата – Сергея Рудыка. В киевской больнице с подозрением на вирус также находится экс-глава СБУ Валерий Хорошковкий, сообщили 24 марта журналисты программы "Схемы".

Киев усиливает карантин

Столичные власти решили добавить несколько новых правил к ранее объявленному режиму карантина. Чиновники запретили работу МАФов, которых готовят шаурму и кофе на вынос. Также нельзя продавать алкоголь на разлив и кофе на вынос в торговых заведениях.

Кроме того, в городе ввели обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится. "Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", - заявил он.

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что комендантский час мог бы стать решением, чтобы уберечь предприятия и магазины Киева от мародерства. "И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", – сказал Крищенко.

Продукты начали дорожать

Ажиотаж на продукты питания в торговых сетях вызвал скачок цен на ряд товаров. Киевские власти уже попросили Антимонопольный комитет проверить рост цен во время карантина в столице.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, в некоторых регионах уже с начала марта цены на гречку выросли более чем на 50%. Тогда как пшено подорожало на 24%, сахар – на 16%. Вдобавок есть случаи резкого и существенного роста цен на картофель, лук и морковь.

Карантин может быть жестче

В Минздраве не исключают введения новых мер контроля за соблюдением карантина из-за коронавируса, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что не нужно надеяться, что "только полиция будет палками разгонять нас по комнатам". Но допустил, что силовые методы также могут применяться.

"Как показывает практика США, Испании и Италии люди почему-то думают, что коронавирусная болезнь - это такая банальная инфекция, которая пройдет мимо и никто ее не заметит", - заявил Ляшко.

При этом он уточнил, что благодаря карантину в Украине снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Что же касается коронавируса, по его словам, им могут переболеть как 200 тысяч граждан, так и миллионы украинцев. Это будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры.

В Кабмине просят эвакуироваться

В Украине правительство рекомендует украинцам, которые находятся в Турции, Катаре, ОАЭ и Казахстане, вернуться в домой. Есть вероятность, что в этих странах введут более жесткие ограничения на период карантина.

Чтобы забрать граждан, будут организованы дополнительные эвакуационные рейсы авиакомпаниями МАУ и SkyUp из перечисленных стран. "Призываем не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний", – сообщили в правительстве.

США может стать эпицентром заражения

Италия остается лидером по количеству летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекций. В этой стране общее количество погибших превысило 6 тысяч человек.

При этом ВОЗ заявляет об ускорении распространения коронавируса в США. По данным организации, 85% заражений, которые произошли за прошлые сутки, приходятся на ЕС и США. И 40% из них произошли в Штатах.

Власти Японии просят в связи с пандемией коронавируса перенести Олимпийские Игры, запланированные на июль-август в Токио. Вероятней всего, соревнования пройдут уже в 2021 году.

Соседи меняют порядки

Соседняя с Украиной Молдова с сегодняшнего дня, 25 марта, ужесточает чрезвычайное положение. Будет запрещено находиться в парках, детских площадках. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД.

В Румынии жители смогут покидать свой дом лишь для того, чтобы купить продукты или пойти на работу. Власти страны объявили о введении режима тотального карантина для борьбы с коронавирусом. Причем румынам старше 65 лет вообще запрещено покидать свои дома. За лицами на карантине будет вестись онлайн-наблюдение, но пока неизвестно как именно это планируется организовать.

Польша также хочет максимально ограничить любую деятельность, чтобы, как уверяют власти, выиграть время и подготовить больницы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что тот факт, что в стране зафиксировано меньше заболеваемости, чем ожидали власти, не должен усыплять бдительность.