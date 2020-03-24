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Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 22:21
Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа
Фото: Сергей Рудык (РБК-Украина)

Рудык госпитализирован с диагнозом коронавируса

У народного депутата Украины Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб в Facebook.

По ее словам, последний раз она контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.

Она отметила, что в связи с этим будет неделю находиться на обсервации, так как Рудык в сессионном зале сидит перед ней.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался отрицательным, другой - положительным. Позже у него таки подтвердили инфицирования коронавирусом. Сейчас он госпитализирован в александровской больнице.

Также коронавирус был подтвержден и у нардепа Сергя Шахова. Он 21 марта был госпитализирован в инфекционное отделение.

Кроме этого с симптомами на коронавирус был госпитализирован депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный и его сын. Однако позже Вельможный заявил, что заявил, что его тест на коронавирус отрицательный.

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