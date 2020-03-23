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Сирия сообщила о первом случае коронавируса

Новости » Происшествия     23.03.2020 - 03:57
Сирия сообщила о первом случае коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Информацию опубликовали государственные СМИ

Сирия сообщила о своем первом случае нового коронавируса в воскресенье, 22 марта. Об этом передает издание Axios, ссылаясь на данные государственных сирийских СМИ.

Издание предполагает, что фактическое число случаев в Сирии, вероятно, намного выше, особенно с учетом его близости к Ирану - месту одной из самых страшных вспышек в мире.

"Сирия сталкивается с уникальными проблемами, пытаясь обуздать распространение вируса, поскольку в течение последних девяти лет страна страдает от гражданской войны... Война оставила инфраструктуру Сирии в руинах, делая даже такие простые задачи, как мытье рук, недоступными для многих", - говорится в публикации.

Сообщается, что сирийские врачи просят больше защитного снаряжения и оборудования от Всемирной организации здравоохранения. Однако поставки в зоны конфликта могут быть трудными и часто задерживаются.

Напомним, число заболевших COVID-19 в мире увеличивается. Вместе с тем растет и число выздоровевших, которое уже превысило 91,5 тысяч человек.

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