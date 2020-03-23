Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 23 березня

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У Києві виявлено найбільше інфікованих COVID-19 – 29 осіб

В Україні і світі триває боротьба з пандемією коронавірусу. Кожну добу починають хворіти десятки тисяч людей. Загальна кількість інфікованих перевищила 300 тисяч чоловік.

Держави одна за одною запроваджують обмеження, щоб зупинити поширення COVID-19. В Україні як і раніше діють обмежувальні заходи: авіаційне і залізничне сполучення призупинено, також припинилися міжміські та закордонні автобусні перевезення.

З 23 березня у деяких обласних центрах і столиці обмеження торкнуться і роботи міського громадського транспорту. Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

В Україні виявили 73 випадки зараження коронавірусом, більша половина з них – у столиці;

зараження коронавірусом, більша половина з них – у столиці; Троє українців, інфікованих COVID-19, загинули, тоді як один – повністю одужав;

Ще троє громадян України загинули від коронавірусу за кордоном;

У Києві та восьми областях оголошена надзвичайна ситуація ;

; З понеділка у Києві і Тернополі громадським транспортом зможуть користуватися лише працівники екстрених та комунальних служб, продовольчих магазинів і аптек

В Україні все більше хворих

У МОЗ повідомили, що станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 26 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість випадків по країні збільшилася до 73. Підозри на зараження COVID-19 перевіряються у кожній області.

Нові випадки хвороби за останню добу виявили в Івано-Франківській області – ще троє осіб, у Київській області – плюс один заражений, у Львівській області – ще один випадок, в Черкаській області – один підтверджений хворий. У Києві вчора зафіксували відразу 20 нових випадків. І тепер столиця стала першою за кількістю хворих COVID-19 – всього 29 людей.

Зеленський не виключає введення НС

Президент не виключив запровадження в Україні надзвичайного стану (НС), якщо того буде вимагати епідеміологічна ситуація. За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, про це Зеленський заявив під час селекторної наради з керівниками обласних держадміністрацій.

Рада збереться на позачергове засідання

Відповідаючи на питання про готовність депутатів зібратися, щоб запровадити НС, спікер парламенту Дмитро Разумков відповів, що позачергове засідання відбудеться найближчим часом.

"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання, коли воно відбудеться. Наші колеги розробляють ряд законопроектів. Я думаю, що сьогодні до вечора вони вже будуть повністю підготовлені в комітетах", – заявив Разумков 22 березня.

Відзначимо, що раніше джерела РБК-Україна прогнозували, що через загрозу поширення коронавірусу 24 березня Рада може проголосувати за введення в Україні НС.

Детальніше про відмінності надзвичайного стану та надзвичайної ситуації РБК-Україна розповідало тут.

У МОЗ пояснили, навіщо носити маску

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що медичні маски не захищають від коронавірусу, але у публічних місцях їх рекомендовано носити.

За його словами, в умовах епідемії кожна людина потенційно може бути заражена коронавірусом. А тому маска захищає не людину, яка її носить, а оточуючих від неї.

Коронавірус у світі

Кількість хворих COVID-19 у світі переступила позначку у 300 тисяч. Кількість видужалих наближається до 100 тисяч. У п'ятірці країн по числу випадків інфікування вірусом - Китай, Італія, США, Іспанія і Німеччина.

У ВООЗ заявили, що на розробку вакцини від коронавірусу та її випробування піде не менше року. Для початку необхідно підтвердити, що вакцина ефективна і нешкідлива, а потім її виробляти.

За останню добу в Італії сумарна кількість померлих через коронавірус досягла 5476 людей. Це найбільший показник серед усіх держав. При цьому в країні зростає кількість тих, хто вилікувався від хвороби. Їх число на 22 березня досягло 7024 людини.

За даними епідеміологів Італії, майже всі загиблі від COVID-19 у цій країні хворіли іншими хронічними захворюваннями, а половина – була старше 80 років.

Також Сирія вперше заявила про виявлені випадки зараження коронавірусом. Передбачається, що число значно більше.

Крім того, Греція вводить комендантську годину після різкого зростання захворюваності коронавірусом. З ранку понеділка, 23 березня, рух в країні буде обмежено, за рідкісними винятками. На вулиці допускатимуться тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

Меркель пішла на карантин

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила самоізолюватися через контакт з інфікованим коронавірусом. У лікаря, який нещодавно робив їй щеплення, тест на COVID-19 виявився позитивним. У найближчі дні Меркель зроблять аналізи, щоб перевірити, чи вона не заразилася.

Крім того, Федеральний уряд і прем'єр-міністри федеральних земель Німеччини заборонила людям збиратися у громадських місцях більш двох, якщо це не сім'я. Обмеження діятимуть щонайменше протягом двох тижнів.

Уряд Іспанії 22 березня вирішив продовжити надзвичайний стан ще на 15 днів.

Китай не розкрив всю статистику

Китайські ЗМІ повідомили, що більше 43 тисяч заражених коронавірусом в їх країні не були включені в офіційну статистику, оскільки не мали ніяких симптомів.

Як писало South China Morning Post з посиланням на закриті дані уряду, такі хворі були поміщені у карантин і взяті під медичний нагляд, однак їх не врахували в офіційному списку інфікованих, який на той момент досягав близько 80 тисяч осіб.