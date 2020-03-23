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Греция вводит комендантский час из-за роста заражения коронавирусом

Новости » Общество     23.03.2020 - 05:41
Греция вводит комендантский час из-за роста заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В течение воскресенья в Греции зарегистрировали 94 новых случая

Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

С утра понедельника, 23 марта, движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В воскресенье, 22 марта, Греция подтвердила 94 новых случая заболевания. Это был самый большой скачок в течение одного дня, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

Ссылаясь на Италию, которая в субботу сообщила о почти 800 новых смертельных случаях, Мицотакис сказал, что его "долг - не допустить, чтобы такая трагедия обрушилась на Грецию".

Ранее власти Греции приказали закрыть отели по всей стране до 30 апреля, усилив меры по предотвращению распространения респираторного заболевания COVID-19.

Напомним, Сирия впервые заявила о выявленном случае заражения коронавирусом.

Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 марта, ушла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. Так, у врача, который недавно делал прививки Меркель, диагностировали заражение коронавирусом.

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