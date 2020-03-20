Коронавирус в Украине: Минздрав получил 316 подозрений, 26 подтвердили

За 19 марта Минздрав получил 53 подозрения на коронавирус
В Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Кроме того, отмечается, что за 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус.
"В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.
Также в Украине коронавирусом заразились уже 26 человек:
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.
Также РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации рассказали о принятии решения о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.