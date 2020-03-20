Коронавирус в Украине: Минздрав получил 316 подозрений, 26 подтвердили

В Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, отмечается, что за 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус.

"В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в Украине коронавирусом заразились уже 26 человек:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный),

Житомирская область - 2 случая (1 летальный),

Киевская область - 2 случая,

Донецкая область - 1 случай,

Днепропетровская область - 2 случая,

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный),

г. Киев - 3 случая.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Также РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации рассказали о принятии решения о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.