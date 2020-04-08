Коронавирус в мире: число зараженных приближается к 1,5 млн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лидером по количеству случаев заражений остаются США

По состоянию на утро 8 апреля во всем мире зарегистрировали 1 430 141 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Вместе с тем, выздоровели от коронавируса 301 130 человек. Также во всем мире зарегистрировали 82 119 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 12 895 человек, только в Нью-Йорке скончались 4 009 человек. Число выздоровевших достигло 22 224, заболевших - 398 809.

В Италии за все время заболели 135 586 человек. В то же время умерли 17 127, вылечились 24 392 человек.

Испания сообщает о 141 942 инфицированных. Среди них 43 208 выздоровели, 14 045 человек умер.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. Так, во Франции умерли 10 343 человек, в Германии - 2 016, в Великобритании - 6 171, в Иране - 3 872, в Нидерландах - 2 108, Бельгии - 2 035, в Турции - 725.

Напомним, в КНР за последние сутки зафиксировали 62 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли два человека.

Ранее сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.