В Украине растет число зараженных коронавирусом: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
По состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве
Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Украине, за сутки заразились 143 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, по состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве. Больше всего зараженных, кроме столицы, в Черновицкой - 247 случаев, Ивано-Франковской - 160 случаев, Тернопольская - 168 случаев. Ситуация в других областях такая:
- Винницкая область - 77 случаев;
- Волынская область - 34 случая;
- Днепропетровская область - 15 случаев;
- Донецкая область - 10 случаев;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 41 случай;
- Кировоградская область - 53 случая;
- Киевская область - 97 случаев;
- Львовская область - 29 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 30 случаев;
- Полтавская область - 12 случаев;
- Ровенская область - 40 случаев;
- Сумская область - 51 случай;
- Тернопольская область - 168 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черкасская область - 62 случая;
- Черниговская область - 7 случаев
Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.