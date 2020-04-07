В Украине растет число зараженных коронавирусом: список областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве

Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Украине, за сутки заразились 143 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, по состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве. Больше всего зараженных, кроме столицы, в Черновицкой - 247 случаев, Ивано-Франковской - 160 случаев, Тернопольская - 168 случаев. Ситуация в других областях такая:

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 34 случая;

Днепропетровская область - 15 случаев;

Донецкая область - 10 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Кировоградская область - 53 случая;

Киевская область - 97 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 12 случаев;

Ровенская область - 40 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев

Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.